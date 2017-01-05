الخارجية الكورية الجنوبية تستدعي السفير الصيني لشرح موقفها من نشر منظومة "ثاد".

سيول 5 يناير2017 ( وال ) - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني تشيو هونغ صباح اليوم الخميس وسط تزايد التوترات الدبلوماسية بينهما بسبب قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية. وقال مصدر في وزارة الخارجية إن الوزارة ناقشت مع السفير الصيني القضايا المختلفة التي تهم البلدين على رأسها النزاع الدبلوماسي بين الطرفين الناجم عن نشر منظومة ثاد وغيرها. وأبلغت الوزارة السفير الصيني بموقف الحكومة الكورية الجنوبية حول فرض بكين قيودا على موجة الثقافة الكورية "هاليو" ردا على قرار سيول لنشر منظومة ثاد.