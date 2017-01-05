امريكا ستنقل 4 معتقلين من جوانتانامو إلى السعودية .

واشنطن 5 يناير2017 (وال) - أفاد مسؤولان أمريكيان أمس الأربعاء أن الادارة الامريكية ستنقل أربعة سجناء من معتقل جوانتانامو إلى السعودية . ولم يستطع المسؤولان الأمريكيان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما الكشف عن جنسيات السجناء المتجهين إلى السعودية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي هورن "نتوقع أن يكون هناك المزيد من عمليات النقل.. نحن لا نعلق على تطور أي عملية لنقل المعتقلين لحين اكتمالها." وعبر الرئيس الامريكي ترامب الثلاثاء عن رغبته في استمرار احتجاز من لا يزالون في جوانتانامو على الرغم من مراجعات قامت بها أجهزة أمنية اعتبرت أن الكثير منهم مؤهلون لمغادرته.