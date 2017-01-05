مقتل 5 عراقيين وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد .

بغداد 5 يناير2017 ( وال ) - انفجرت سيارة مفخخة اليوم الخميس شرقي العاصمة العراقية بغداد مما أسفر عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة سبعة اخرين تصادف مرورهم لحظة الانفجار. وقال الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن إن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة في منطقة العبيدي شرق بغداد استهدفت تجمعا للمواطنين مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين. وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم "داعش" الإرهابي لزعزعة أمن بغداد , الأكبر من حيث عدد السكان, حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة, وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق "يونامي" بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.