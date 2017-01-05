وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يبحث مع رئيس المجلس الثقافي البريطاني سبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم .الخميس ، 05-01-2017 - 10:46:00

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد العزابي، أمس مع رئيس المجلس الثقافي البريطاني سبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم وتدريب المعلمين والرفع من كفاءتهم في مجال اللغة الانجليزية . كما تم خلال هذا الاجتماع الدي عقد بقصر الخلد بطرابلس مناقشة تفعيل الاتفاقيات والبرامج السابقة والاستفادة من خبرات المجلس الثقافي البريطاني في تطوير المناهج المتعلقة باللغة الانجليزية من خلال استحداث لجان مشتركة بين الوزارة والمجلس . ... وال ...

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