\" السويحلي \" يستهل زيارته للجزائر بلقاء \" مساهل \" .

الجزائر 04 يناير 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور \" عبدالرحمن السويحلي\" في مُستهل زيارته للجزائر مساء اليوم الأربعاء بوزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية وجامعة الدول العربية \"عبدالقادر مساهل\" في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للدولة المُرافقين للرئيس والسفير الليبي لدى الجزائر ومسؤول الملف الليبي في الخارجية الجزائرية، بالإضافة إلى السفير الجزائري لدى ليبيا.

وتناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك ،

كما ناقش اللقاء دور الجزائر الإيجابي في حل الأزمة الليبية وسُبل توسيع دائرة التوافق الوطني على أرضية الإتفاق السياسي بما يضمن إرساء الأمن والإستقرار في ليبيا والمنطقة بصفةٍ عامة بعيدًا عن التدخلات والإملاءات التي تمس سيادة الدولة.

وثمّن \" السويحلي \" الدور الجزائري الهام في التوصل إلى الإتفاق السياسي الليبي المُوقع في الصخيرات ودعمها الدائم للحل السياسي التوافقي سبيلاً لإنهاء الأزمة الليبية.

من جانبه جدّد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية \"مساهل\" دعمه للإتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة الوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية.

يشار بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان قد وصل والوفد المرافق له ظهر اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية في زيارةٍ رسمية تستمر يومين.

وكان في استقباله نائب مجلس الأمة الجزائري \"يوسف أبو دخيل\" ومسؤول الملف الليبي في وزارة الخارجية الجزائرية \"عبدالقادر مسدوه\" ،وسفير ليبيا لدى الجزائر \"محمد مازن\".

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس انن \" السويحلي \" سيعقد والوفد المرافق له عدة لقاءات مع مسؤولين جزائريين أبرزهم \"رئيس مجلس الأمة\" ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية.



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