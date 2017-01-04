\\\\\\\" السراج \\\\\\\" : نأمل أن يتراجع \\\\\\\" الكوني \\\\\\\" عن استقالته .

طرابلس 04 يناير 2017 ( وال ) - عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\\\\\" فائز السراج \\\\\\\" عن أمله في ان يتراجع النائب \\\\\\\" موسى الكوني \\\\\\\" عن استقالته مؤكدا انه يواصل اتصالاته ب( الكوني ) لاقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة مبديًا الأسف لتقديمه استقالته،\\\

وأشاد \\\\\\\" السراج \\\\\\\" بمناقب \\\\\\\" الكوني \\\\\\\" قائلاً «هذا الرجل شهدنا له جميعًا بالوطنية والحيادية وروح التوافق الحقيقي وكان همه الوحيد لم شمل الوطن دون أي مصلحة شخصية أو جهوية»، \\\

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي تفهمه لغضب واستياء \\\\\\\" الكوني \\\\\\\" بالنظر لتعثر الكثير من الأمور، مشيرًا إلى عرقلة بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بالوفاء باستحقاقاتها، وقيام البعض باتخاذ باتخاذ قرارات ومواقف فردية.\\\

وقال \\\\\\\" السراج \\\\\\\" \\\\\\\" نحن لم نفشل وإنما التحديات جسيمة والظروف المحيطة صعبة للغاية، تطلب منا الجلوس معًا لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار\\\\\\\"، مضيفًا من \\\\\\\"إن ترك البلاد في فراغ والانسحاب الآن لن يوصلنا إلا لمزيد من الأزمات والصراعات».\\\

ودعا السيد الرئيس في كلمته التي بثتها قناة ليبيا الرسمية - أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الحوار السياسي للعمل معًا لإيجاد حلول عملية فاعلة للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة والوصول سويًا إلى طريق الأمل والاستقرار الذي يتمناه كل الليبيين. \\\

ورحب بكافة المبادرات الوطنية المطروحة في إطار مصالحة وطنية شاملة، داعيًا الجميع للعمل على توحيدها لتشمل جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، وعلى أرضية الاتفاق السياسي الليبي لنخرج بحل ليبي خالص بعيد عن كل التدخلات أو الإملاءات.\\\

وقال \\\\\\\" السراج \\\\\\\" إن «ليبيا ليست ملكًا لمساحة جغرافية بعينها وليست ملكًا لتوجه سياسي بعينه، وإنما هي حاضنة لكل الليبيين، يتمتعون فيها بحق المواطنة والمساواة، نعم للتوازن. لا للمحاصصة نعم للمشاركة والتنمية.. لا للتطرف الجهوي ولا لسياسة الإقصاء والتهميش، بذلك فقط نبني جميعنا وطنًا يستظل تحته كل الليبيين في ظل تكافؤ وعدالة الفرص».\\\

وتحددث عن ما بذله المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من جهد ووقت لإنجاح التوافق بين جميع الأطراف الليبية، على الرغم من كل الضغوط التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه كان حريصًا طول الوقت على ألا يكون طرفًا في التجاذبات السياسية والصراعات العسكرية بين أبناء البلد الواحد،\\\

وقال «كل تلك الجهود المبذولة واللقاءات التي نقوم بها، ما هي إلا من أجل تعزيز مبدأ التوافق والوفاق وردم الهوة بين الأطراف المتنازعة في البلاد، وتقريب وجهات النظر بين أبنائنا الليبيين، ولم شملهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها، في وطن يكون للجميع وبالجميع وبكل انتماءاتهم وتوجهاتهم.\\\

وقال \\\\\\\" السراج \\\\\\\" في ختام كلمته انه «عاقد العزم للمضي قدمًا بخطوات جريئة وحاسمة وحازمة، ومستعد لاتخاذ أي قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب، ومهما كانت مؤلمة للبعض لذا أدعو زملائي في المجلس الرئاسي لنوحد جهودنا لنرجع الأمل لأهالينا في هذا العام الجديد، فعلينا أن نسير معًا للأمام ولا رجوع للخلف».\\\

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