\\\" السراج \\\" يعلن عن الغاء جميع القرارات المتعلقة بالوظائف السيادية والتى صدرت اليومين الماضيين .

طرابلس 04 يناير 2017 ( وال )- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\"، اليوم الأربعاء، عن إلغاء جميع القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية دون توافق، والمتعلقة بتعيينات لوظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا .\

وعبر \\\" السراج \\\" في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي عن وافر احترامه للأسماء المقترحة، مشيرًا إلى ضرورة التوافق حولها ومؤكدًا من أنه لا تنازل عن التوافق بشأن ما يطرح من تعيينات واختيار الكفاءات.\

وقال \\\" إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار البلاد داعيًا، جميع أعضاء المجلس الرئاسي للاجتماع لمراجعة تلك القرارات وتحقيق مبدأ الوفاق والكفاءة حولها.\

واضاف إنه لا يجب التعدي على المناصب السيادية للدولة، ولابد أن يكون هناك توافق على من يتقلد هذه المناصب من شخصيات وطنية يغلب عليها معيار الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو الجهوية أو القبلية أو بقوة السلاح. رافضًا المحاباة أو المجاملة بالقول: «إن تسمية القائمين على تلك المناصب واختيارهم لابد أن يكون عن طريق الأحقية لها من رجالنا الوطنيين».\

وأشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أن الأمثلة كثيرة ومتعددة على «انتهاج المجلس لمنهج التوافق ولحرص على تحقيقه. مؤكدًا أن صدور قرارات مصيرية وسيادية دون وجود توافق حقيقي أو تشاور بين الأعضاء لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، بل يزيد من تباعد الليبيين والشقاق بينهم، \

وفي هذا الصدد قال \\\" السراج \\\" «إنني وبصفتي رئيسًا للمجلس الرئاسي أرفض رفضًا قاطعًا أن يكون المجلس سببًا في وأد توافق الليبيين، أو يكون سببًا في ضياع أملهم في إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون، وتنفيذ مهمته الأساسية في مهد الطريق لهذه المرحلة الانتقالية لإنهاء الاستحقاق الدستوري، حتى نصل بالبلاد إلى الاستقرار المنشود.\

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يتبع .\

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