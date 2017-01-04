عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى.

رام الله 4 يناير 2017 (وال) - اقتحم 46 مستوطنا إسرائيليا, اليوم الأربعاء, المسجد الأقصى المبارك, بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصدر اعلامية فلسطينية أن المستوطنين نفذوا عمليات الاقتحام من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة, في حين تصدى مصلون لهذه الجولات الاستفزازية. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية, قد كشفت أمس الثلاثاء, أن الاحتلال الإسرائيلي شن اعتداءات وانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي ودور العبادة والمقامات والمقابر ونفذ عمليات إبعاد بلغت أكثر من 1200 مرة خلال عام 2016 المنصرم.