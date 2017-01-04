المشروبات الخالية من السكر قد تتسبب في زيادة الوزن (دراسة).

لندن, 4 يناير 2017 (وال) - كشف باحثون من جامعة "إمبريال كوليدج" البريطانية, اليوم الأربعاء, أن مشروبات (الدايت) التي تؤكد أنها خالية من السكر, ويعتبرها الناس مساعدة لهم لخسارة الوزن يمكنها أن يكون لها مفعول عكسي و تتسبب في زيادة الوزن. ونقلت صحيفة "الدايلي تليغراف" عن فريق البحث أن "افتراض الأشخاص أن هذه المشروبات لا تشكل إضافة لكمية السكر في الجسم قد يؤدي بهم إلى زيادة استهلاكها بشكل يحفزهم على استهلاك كميات أكبر من الطعام". وأوضحت الصحيفة" أنه بالرغم من أن هذا النوع من المشروبات يحتوى على كمية أقل من السكر مقارنة بالمشروبات العادية, إلا أنها تعد كميات كافية لتنشيط مستقبلات السكر في المخ, والتي تقوم بدورها بتحفيز الجسم على طلب الطعام وإشعار الشخص بالجوع. وأبرز المصدر أن الدراسات التي يرجع تاريخها إلى 30 سنة مضت أوضحت أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن هذا النوع من المشروبات يمنع زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري أو حتى الحفاظ على شكل الجسم. وكانت دراسات سابقة قد أكدت أن الزيادة في استهلاك المشروبات الغازية بدون سكر تضاعف من معدلات الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.