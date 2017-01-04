الفلبين : فرار أكثر من 150 سجينا من أحد سجون بعد تعرضه لهجوم مسلح.

مانيلا, 4 يناير 2017 (وال) - فر أكثر من 150 سجينا من أحد السجون الفلبينية جنوب البلاد بعد هجوم عنيف شنه مسلحون, حسبما أوردته مصادر اعلامية اليوم الاربعاء. وأوضحت إدارة السجن إن "المسلحين فتحوا النار على الحراس في السجن الواقع بمنطقة "نورث كوتاباتو" في مدينة كيداباوان جنوبي البلاد في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي", مشيرين إلى أن السجن يوجد به أكثر من 1500 نزيل. وأضافوا أن تبادل إطلاق نار بين الحراس والمسلحين استمر قرابة ساعتين, وفي خضم حالة الارتباك القائمة تمكن أكثر من 150 سجينا من الفرار عبر تسلق جدران الجزء الخلفي من السجن. وتعتقد السلطات أن مسلحين ينتمون إلى "جبهة مورو الإسلامية" هم من نفذوا الهجوم وهي حركة تمرد تجري حاليا مفاوضات سلام مع الحكومة الفلبينية.