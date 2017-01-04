السلطات الفنزويلية تواصل البحث عن مروحية عسكرية اختفت وعلى متنها 13 شخصا.

كراكاس, 4 يناير 2017 (وال) - أعلنت السلطات الفنزويلية أنها تواصل البحث عن مروحية عسكرية اختفت من على شاشات المراقبة في 30 ديسمبر الماضي فوق غابات الأمازون وعلى متنها 13 شخصا. وأكد وزير الاتصال الفنزويلي انتيرسو فييغاس أنه لم يتم لحد الآن العثور على حطام المروحية, مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تواصل القيام بمهامها وسط ظروف مناخية صعبة من أجل تحديد مصير المروحية. وأوضح أن "هناك ثماني مروحيات عسكرية تواصل البحث عن المروحية المفقودة", والتي كانت أقلعت من "بويرتو أياكوتشو" بولاية الأمازون في اتجاه مدينة إسميرالدا في رحلة كانت يفترض أن تستغرق ثلاث ساعات. وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت, في وقت سابق, بأن جميع من كانوا على متن الروحية وهم أربعة من أفراد طاقمها وأربعة أشخاص من السكان الأصليين بالإضافة إلى خمسة عسكريين لقوا مصرعهم إثر تحطم المركبة مرجحة أن يكون سوء الأحوال الجوية وراء الحادث.