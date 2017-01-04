الدعوة الى وضع معجم "شامل وموحد" للغة العربية.

الجزائر, 4 يناير 2017 (وال)- أجمع المشاركون في الدورة ال47 لاجتماع مجلس اتحاد المجامع اللغوية العربية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع معجم "شامل وموحد" للغة العربية يؤرخ لتطور مصطلحاتها وقادر على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه اللغة العربية. وقد تم خلال هذا الاجتماع الاعلان عن تأسيس "مجمع إمارة الشارقة للغة العربية", حيث دعا حاكم إمارة الشارقة, سلطان بن محمد القاسمي, في رسالة قرأها ممثل الإمارة في هذا االلقاء, الى "وضع برامج تيسر استعمال اللغة العربية والاستفادة من مختلف الأساليب العلمية التي استخدمت في تطوير باقي اللغات".