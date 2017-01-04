نيجيريا تقرر إرسال 800 عنصر من الجيش للانضمام إلى مهمة حفظ السلام في دارفور بغرب السودان أبوجا 4 يناير 2017 (وال) - أعلن قائد الجيش النيجيري توكور بوراتي, أن بلاده قررت إرسال 800 عنصر من الجيش للانضمام إلى مهمة الأمم المتحدة في دارفور بغرب السودا

ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء, عن بوراتي قوله أنه "تم تدريب 755 جنديا و45 ضابطا لهذا الغرض". وأشار إلى أن "قرار الاشتراك في مهمة الأمم المتحدة في دارفور قدم الفرصة لهؤلاء الجنود بالفعل للقيام بمسؤوليتهم باحترافية". ولقي ما بين 200 ألف إلى 300 ألف شخص حتفهم في دارفور منذ بداية الصراع في دارفور عام 2004 وفقا لبيانات الأمم المتحدة.