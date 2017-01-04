الكويت تؤكد التزامها باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج المنظمة.

الكويت 4 يناير 2017 (وال) - أكدت مؤسسة النفط الكويتية اليوم الاربعاء التزام بلادها الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي يقضي بخفض إنتاجالمنظمة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير الجاري. وذكرت المؤسسة في بيان لها أن "الكويت من الدول السباقة التي قامت بالالتزام الكامل بالاتفاق", مشيرة إلى أن "حصة الكويت من خفض الإنتاج تبلغ 131 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير الجاري". وأوضحت المؤسسة أنها أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير الجاري وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. وكان وزراء منظمة أوبك اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017 تلاه انضمام 11 بلدا منتجا من خارج المنظمة لخفض الانتاج بنحو 558.000 برميل يوميا. وتترأس دولة الكويت لجنة مراقبة الاتفاق النفطي والتي تضم كلا من (الجزائر وفنزويلا) من منظمة "أوبك", و(روسيا وعمان) من خارجها.