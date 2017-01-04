المجلس البلدي والعسكري واعيان بلدية مصراته والمنطقة العسكرية يدينون القصف الذي تعرضت له طائرة كانت في مهمة اجتماعية بالجفرة .

مصراته 4 يناير 2017 (وال) - دان المجلس البلدي والعسكري واعيان بلدية مصراته والمنطقة العسكرية الوسطى وفرقة عمليات الطوارئ بسلاح الجو في بيان مشترك اليوم الاربعاء القصف الجوي الذي تعرضت له طائرة كانت في مهمة اجتماعية بالجفرة والتي نتج عنها سقوط ضحايا وجرح آخرين واضرار بالطائرة . وعبر البيان عن الرفض الكامل باستخدام المطارات المدنية والموانئ النفطية في الاعمال العسكرية والاعتداء على المدن . وطالب البيان المجلس الرئاسي بصفته القائد الاعلى للجيش الليبي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات بوضع حد لكل مايهدد الوفاق بين الليبيين . ورحب البيان بالمساعي التي قام بها مجلس اعيان مصراته للشورى والاصلاح خلال زيارته للمنطقة الشرقية ومدهم الايادي لاخوتهم تعبيرا عن المحبة التي تربطهم وتقديما للمصلحة العليا للوطن . ورفض البيان كل الاعمال التي تحاول عرقلة المساعي الخيرة للصلح وتزيد من حالة التوتر . (وال)