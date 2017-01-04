الشركة العامة للكهرباء ترجع أسباب طرح الأحمال لقلة الإمكانيات وتوقف استكمال بعض مشاريع إنتاج الطاقة .

طرابلس 04 يناير 2017 ( وال ) - أرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب طرح الأحمال لفترات طويلة إلى قلة الإمكانيات وتوقف استكمال بعض مشاريع إنتاج الطاقة التي تنفذها الشركات الاجنبية ، اضافة إلى نقص إمدادات الوقود لبعض المحطات وموجة البرد التي تتعرض لها ليبيا حاليا . وقال مصدر إعلامي بالشركة العامة للكهرباء إن نسبة إنتاج الشركة يبلغ 5150( ميغا وات) وان نسبة العجز تصل اليوم الأربعاء إلى 1800 ميغا وات. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الليبية " وال " أن الشركة تعمل حاليا على صيانة بعض المحطات وخطوط نقل الطاقة ودخول وحدات إنتاجية متوقفة على الشبكة من اجل التقليل من عملية طرح الأحمال التي تجاوزات العشر ساعات . وتطرق المصدر إلى ذكر الأسباب التي تقف وراء أزمة الكهرباء الحالية والمتمثلة في قلة الامكانيات وموجه البرد الشديدة الذي تتعرض لها ليبيا حاليا وتوقف استكمال بعض مشاريع إنتاج الطاقة نتيجة رفض الشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع العودة للعمل واستكمال المشاريع بسبب الوضع الأمني القائم ، ونقص إمدادات الوقود لبعض المحطات . وأضاف المصدر إن المهندسين يعملون حاليا على صيانة الوحدة الخامسة بمنطقة الرويس والمحطة الرابعة بمحطة الزاوية المزدوجة وهو ما سيقلل من نسبة العجز بعد دخولهما الشبكة . الجدير بالذكر أن الشبكة العامة للكهرباء تعاني من نقص شديد في إنتاج الطاقة مما دفعها إلى العمل بنظام طرح الاحمال على العديد من المدن والمناطق تجاوزت العشرة ساعات في فترة يؤدون فيها الطلبة والطالبات في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط امتحانات نصفية ونهائية في بعض الكليات الجامعية ، إضافة إلى موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد مما اثر سلبا وأرهق العائلات والأسر الليبية . ( وال )