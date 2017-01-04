الأمم المتحدة : نزوح 13 ألف عراقي من الموصل خلال الأيام الخمسة الماضية.

نيويورك (الأمم المتحدة) 4 يناير 2017 (وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن نزوح حوالي 13 ألف عراقي خلال الأيام الخمسة الماضية من مدينة الموصل بشمال البلاد. نقلت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء عن بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة, ستيفان دوجاريك, أن "عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50 بالمائة, من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم". وأضاف البيان أن ارتفاع أعداد النازحين هذا يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية تحرير الموصل من مسلحي التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) التي انطلقت مرحلتها الأولى في 17 أكتوبر الماضي", مشيرا إلى أن "130 ألف عراقي غادروا المدينة منذ ذلك الحين". يذكر أن قوات الأمن العراقية المشتركة بمساندة طيران الجيش تواصل عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي, وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي, حيدر العبادي في 17 أكتوبر الماضي عن انطلاق عملية تحرير هذه المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2014. ...( وال ) ...