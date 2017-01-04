ترامب يعقد في 11 يناير الجاري أول مؤتمر صحفي له كرئيس أمريكي منتخب.

واشنطن 4 يناير 2017 (وال) - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعقد في 11 يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحفي له كرئيس أمريكي منتخب. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء عن ترامب قوله "سأعقد مؤتمرا صحفيا عاما في 11 يناير في مدينة نيويورك". وكان ترامب يعتزم عقد هذا المؤتمر في 15 ديسمبر الماضي لشرح كيف يعتزم التوقف عن إدارة اعماله أثناء توليه الرئاسة لتجنب حصول أي تضارب للمصالح, ولكن ترامب أرجأ هذا المؤتمر إلى يناير , من دون أن يعلن في أي يوم تحديدا سيعقده. و كان ترامب قد وعد بعد انتخابه رئيسا بأن يتنازل لأبنائه ولأطراف أخرى عن إدارة أعماله مع أن القانون لا يلزمه بذلك. الى ذلك, افادت تقارير بأن حفل تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب المقرر في 20 يناير الجاري في واشنطن سيحضره ثلاثة من اسلافه هم جيمي كارتر, وجورج بوش الابن, وبيل كلينتون الذي ستكون الى جانبه ايضا زوجته هيلاري. ...( وال ) ...