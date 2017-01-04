بدء أعمال اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية حول سوريا.

القاهرة 4 يناير 2017 (وال) - بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين المعتمدين لدى الجامعة بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ونائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عزالدين. ومن المقرر أن يطلع نائب المبعوث الأممي بشأن سوريا المندوبين الدائمين خلال الاجتماع على آخر تطورات الملف السوري في ظل المستجدات الأخيرة وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه مؤخرا. كما سيستمع المندوبون الدائمون من نائب المبعوث الأممي إلى عرض للجهود الدولية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحقن دماء السوريين. وكانت المعارضة السورية أعلنت أمس تجميد مشاركتها في مفاوضات كازاخستان المرتقبة. .. ( وال )..