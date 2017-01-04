موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاربعغاء 4 يناير 2017 = رام الله-مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني و الفلسطينيين في حي "الألمانية" بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة تسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيي

= غزة- زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف بنيران رشاشتها مراكب الصيد في بحر رفح كما تستهد منازل المواطنين شرقي المدينة جنوب قطاع غزة. = القاهرة- منظمة المرأة العربية تؤكد بأن المرأة العربية قد أثبتت قدرتها أمام الظروف العصيبة في الفترة الحالية التي تعيشها المنطقة العربية من النزاعات والصراعات كانت فيها المرأة الأكثر تضررا بسبب العنف والنزوح والتهجير . = انقرة- وزير الخارجية التركي يعلن عن تحديد هوية منفذ الاعتداء المسلح على ملهى (رينا) الليلي في اسطنبول الذي اسفر عن مقتل 39 شخصا , وإصابة 65 آخرين. واشنطن- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن معارضته لأي عملية نقل جديدة للمعتقلين من قبل إدارة باراك أوباما من سجن غوانتانامو إلى بلدان أخرى. = أنقرة- البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية. = سيول- وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن الشؤون الكوريتين تتعهد بمواصلة سياسة الضغط والعقوبات على كوريا الديمقراطية في 2017. = بكين- الصين تؤكد بأن جهودها من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لا لبس فيها، وواضحة للجميع وتدع إلى تفادي كل ما من شأنه أن يؤجج حدة التوتر القائم. = إسلام- انفجار قنبلة قرب سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان يسفر عن اصابة 10 أشخاص من بينهم أربعة من عناصر الشرطة. = غواتيمالا-السلطات الغواتيمالية تستوقف 114 مهاجرا غير قانوني في إقليم شيكيمولا الواقع شرقي البلاد أغلبيتها منحدرة من دول أفريقية. = مانيلا- السلطات الفلبينية تعلن عن ارتفاع عدد السجناء الفارين من أحد السجون بجنوب البلاد, بعد هجوم نفذه متمردون مسلحون إلى 160 سجينا. = جاكرتا- متحدث باسم الجيش الاندونيسي يعلن عن تعليق جميع أشكال التعاون العسكري مع أستراليا بسبب ما اعتبرته "إهانة لمبادئها الوطنية" ...( وال ) ... -