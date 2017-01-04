موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاربعغاء 4 يناير 2017 .

= رام الله-مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني و الفلسطينيين في حي "الألمانية" بمدينة جنين في الضفة الغربية . = غزة- زوارق الاحتلال الصهيوني تستهدف بنيران رشاشتها مراكب الصيد في بحر رفح . = القاهرة- منظمة المرأة العربية تؤكد بأن المرأة العربية قد أثبتت قدرتها أمام الظروف العصيبة في الفترة الحالية التي تعيشها المنطقة العربية. = انقرة- وزير الخارجية التركي يعلن عن تحديد هوية منفذ الاعتداء المسلح على ملهى (رينا) الليلي في اسطنبول . واشنطن- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن معارضته لأي عملية نقل جديدة للمعتقلين من قبل إدارة باراك أوباما من سجن غوانتانامو إلى بلدان أخرى. = أنقرة- البرلمان التركي يموافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية. = سيول- وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن الشؤون الكوريتين تتعهد بمواصلة سياسة الضغط والعقوبات على كوريا الديمقراطية في 2017. = بكين- الصين تؤكد بأن جهودها من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لا لبس فيها . = إسلام- انفجار قنبلة قرب سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان يسفر عن اصابة 10 أشخاص من بينهم أربعة من عناصر الشرطة. = غواتيمالا- استوقفت السلطات الغواتيمالية 114 مهاجرا غير قانوني في إقليم شيكيمولا الواقع شرقي البلاد أغلبيتها منحدرة من دول أفريقية. = مانيلا- السلطات الفلبينية تعلن عن ارتفاع عدد السجناء الفارين من أحد السجون بجنوب البلاد, بعد هجوم نفذه متمردون مسلحون إلى 160 سجينا. = جاكرتا- متحدث باسم الجيش الاندونيسي يعلن عن تعليق جميع أشكال التعاون العسكري مع أستراليا بسبب ما اعتبرته "إهانة لمبادئها الوطنية" / وال / ----------------------