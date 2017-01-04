موجزلاهم الاخبار المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاربعغاء 4 يناير 2017 .

= طرابلس-- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين القصف الجوي الذي استهدف طائرة " نقل عسكرية تابعة لقوات " البنيان المرصوص" بمطار الجفرة. = طرابلس- المجلس الأعلى للدولة يدين قصف مطار الجفرة المدني والذي استهدف طائرة مدنية كانت على وشك الاقلاع وعلى متنها مواطنون مدنيون . = مصراتة- التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة يؤكد بان استهداف مدنيين أثناء قيامهم بزيارة اجتماعية عبر مطار الجفرة دون مبرر قد يقضي على كل الآمال في الوصول إلى حالة من التوافق السياسي لتوحيد البلا. = طرابلس- رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يدعو "جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة من أجل مصلحة ليبيا". = طرابلس- لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة تأجل منافسات الكأس للمنطقة الغربية عقب انتهاء نهائيات ليبيا ، التي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري في بنغازي. = ترهونة- جمعية صلاح الدين الثانوية الخيرية بترهونة تزور عدد من الأسر المحتاجة بالمدينة وتقدم لهم مساعدات مالية. / وال / ---------------------