تركيا تؤكد هوية منفذ الاعتداء في اسطنبول.

انقرة 4 يناير 2017 ( وال) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلوا اليوم الأربعاء إنه تم تحديد هوية منفذ الاعتداء المسلح على ملهى (رينا) الليلي في اسطنبول مخلفا مقتل 39 شخصا على الاقل وإصابة 65 آخرين. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة أنباء الاناضول أن "التحقيقات التي تجري لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الهجوم مستمرة". وذكرت وكالة أنباء (دوجان) أنه "تم اعتقال حوالي 27 عضوا من تنظيم "داعش" الارهابي اليوم في "ازمير" يشتبه أن لهم صلة بالهجوم الذي تم شنه على الملهى الليلي ليلة راس السنة. وذكرت هيئة الأركان التركية اليوم أنه تم قتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش, وقصف الجيش التركي "104 أهداف للإرهابيين في منطقة الباب" بشمال سوريا. ...( وال ) ...