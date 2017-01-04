التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة يؤكد أن استهداف المدنيين يقضي على كل الآمال في الوصول إلى التوافق السياسي لتوحيد البلاد .

مصراتة 04 يناير 2017 ( وال ) - أكد التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة ، أن استهداف مدنيين أثناء قيامهم بزيارة اجتماعية عبر مطار الجفرة دون مبرر قد يقضي على كل الآمال في الوصول إلى حالة من التوافق السياسي لتوحيد البلاد .\

كما اشار التجمع في بيان أصدره أمس الثلاثاء ، أن طريق الحوار والتوافق الذي اختاره أعضاء التجمع مازال السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الفوضى والاقتتال .\

وحمل التجمع في بيان له ، قيادات عملية الكرامة ومن قامت بهذا العمل المستفز مسؤولية ما قد يحصل من ردود أفعال تهدد السلم الاجتماعي وما قد يترتب على هذا التصعيد من انهيار وتباعد وافشال لمحاولات التوافق والتعايش بين الليبيين والتي طالما بذل من أجلها أعضاء التجمع الغالي والنفيس .\

وطالب البيان ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش بحسم أمره وتحمل مسؤولياته المنوطة به سواء كانت على صعيد السعي لتوحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام والاقتتال ، أو من خلال دعم المؤسسات العسكرية الشرعية التابعة له لوضع حد لمحاولات جر البلاد والعباد إلى مستنقع الدم والفوضى .\

كما طالب التجمع في بيانه ، المؤسسة الوطنية للنفط بالوفاء بتعهداتها والابتعاد عن التجاذبات السياسية وعدم السماح باستخدام مرافقها ومطاراتها كمنطلق للعمليات العسكرية والاعتداء على الآمنين .\

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