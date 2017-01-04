أندونيسيا تعلق جميع أشكال التعاون العسكري مع أستراليا.

جاكرتا 4 يناير 2017 ( وال) - علقت أندونيسيا جميع أشكال التعاون العسكري مع أستراليا بسبب ما اعتبرته "إهانة مبادئها الوطنية" حسبما ذكر متحدث باسم الجيش اليوم الأربعاء. وقال المتحدث العسكري " وريانتو" في تصريحات صحفية إن اندونيسيا التي اتخذت هذا القرار في منتصف ديسمبر من العام الماضي اوقفت بشكل مؤقت جميع أشكال التعاون مع الجيش الاسترالي بسبب أمور فنية" مضيفا أن إهانة المبادئ الوطنية الاندونيسية "بانكسيلا" خلال تدريبات مشتركة جرت بين فرقة القوات الخاصة الاندونيسية " كوباسوس" وسلاح الجو الخاص الاسترالي في مدينة بيرث بولاية استراليا الغربية "يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التعليق". ...( وال ) ...