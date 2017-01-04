كوبلر يدعو جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم بالحوار من أجل مصلحة ليبيا .الأربعاء ، 04-01-2017 - 11:21:00

طرابلس 04 يناير 2017 (وال)- دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر" "جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة من أجل مصلحة ليبيا". وأعتبر " كوبلر " ، في تغريدة على حسابه الرسمي بالموقع الإلكتروني تويتر، أن " التوتر في الجنوب يدعو إلى القلق". يذكر أن بعض المناطق في الجنوب ، خاصة في سبها وبراك الشاطئ ، تشهد اشتباكات مسلحة . ( وال )

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