فرار حوالي 160 نزيلا من أحد السجون بجنوب الفلبين.

مانيلا 04 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء, عن ارتفاع عدد السجناء الفارين من أحد السجون بجنوب البلاد, عقب هجوم نفذه متمردون مسلحون إلى 160 سجينا. وذكرت مصادر إعلامية أن "ستة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار وقع بين المسلحين الذين نفذوا الهجوم وبين القوات الفلبينية". وكانت وسائل الاعلام قد تحدثت عن فرار 130 سجينا جراء الهجوم. وقد شرعت قوات الشرطة والجيش الفلبينية في عملية بحث عن السجناء الذين تمكنوا من الفرار والمهاجمين الذي اقتحموا السجن. ويقع السجن بمدينة "كيداباوان" في إقليم "كوتاباتو" على بعد 930 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا.