غواتيمالا تستوقف 114 مهاجرا غير شرعي .

غواتيمالا 04 يناير 2017 ( وال ) - استوقفت السلطات الغواتيمالية 114 مهاجرا غير شرعي في إقليم شيكيمولا الواقع شرقي البلاد . وذكرت الشرطة الوطنية المدنية الليلة الماضية أن أغلبية هذه المجموعة تنحدر من أفريقيا، خاصة إريتريا (22) وغانا (11) وغينيا (6) والكاميرون (3) وغامبيا (3) والصومال (2) ومصر (1). وينحدر 43 شخصا من هايتي و21 من كوبا و2 من البرازيل. وكانت هناك 23 سيدة و9 قصر من بين الموقوفين الذين تم نقلهم إلى إدارة الهجرة في مدينة غواتيمالا. وذكرت وكالة الانباء الاسبانية اليوم أن غواتيمالا، التي تعد إحدى أكثر البلدان عنفا في العالم، هي ممر للمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود للوصول إلى الولايات المتحدة، وينحدر معظمهم من كوبا وهايتي وأفريقيا. ...(وال) ...