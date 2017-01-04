المجلس الرئاسي يدين القصف الجوي لمطار الجفرة .
الأربعاء ، 04- 01- 2017 - 10:15:00
\n طرابلس 04 يناير 2017 ( وال ) - أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني، أمس الثلاثاء، القصف الجوي الذي استهدف طائرة نقل عسكرية بمطار \nالجفرة، مشيرًا إلى أن الطائرة تابعة لقوات \" البنيان المرصوص\" .\n وقال المجلس في بيان أمس \" يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني\nبكل معاني الشجب وبأقسى العبارات القصف الجوي لمطار الجفرة، الذي استهدف \nطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات (البنيان المرصوص) كانت تقل نخبة من ضباط \nتلك القوات الذين جاءوا إلى الجفرة لتقديم واجب العزاء في مصاب زميل \nلهم\".\n وأضاف البيان أن القصف \" أسفر عن وفاة شاب مدني وإصابة عدد من \nالعسكريين والمدنيين. هؤلاء الضباط هم ذاتهم من شاركوا في الحرب على \nالإرهاب في سرت مضحين بحياتهم في سبيل الوطن\" .\n وتقدم المجلس الرئاسي في بيانه بأحر التعازي والمواساة لأسرة الشاب \nالذي قضي جراء القصف، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أنه \" لن \nيسمح بتكرار هذا العمل ولن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين \" .\n واعتبر المجلس الرئاسي أن \" هذا القصف العدائي المدان يتنافى مع جميع \nالمبادئ والقيم الدينية والاجتماعية، ويسعى لإجهاض كل الجهود المبذولة \nلإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في بلادنا \".\n وحذر المجلس الرئاسي \" بشدة من استمرار هذا التصعيد غير المبرر\" الذي\nقال إنه \" يفتح الباب أمام مواجهات يعمل كل الوطنيين على تجنبها \" .\n وأكد المجلس الرئاسي في ختام بيانه أنه مازال يعمل \" على أن يسود العمل\nوأن يتوقف التصعيد والاستفزاز والتصرفات غير المسئولة، التي تحبط آمال \nالليبيين في حقن الدماء وتحقيق الاستقرار\" .\n\n...( وال )...