الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء .

طرابلس 04 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء . - ملخص عام : طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا لهذا اليوم مع تكاثر للسحب من مساء يوم غد وسقوط امطار متفرقة يوم الجمعة على مناطق الشمال . - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - الجبل الغربي : السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع سقوط امطار متفرقة يوم الجمعة والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-18) درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجات مئوية على مناطق جبل نفوسة وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الجمعة . - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع سقوط امطار متفرقة والريـاح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعـة وتنشط على مرتفعات الجبل الاخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-18) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة مئوية على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الجمعة. - الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية الى قليلة السحب والريـاح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا. - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه احيانا خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-16) درجة مئوية . ...(وال)..