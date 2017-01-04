المجلس الأعلى للدولة يدين قصف مطار الجفرة المدني .

طرابلس 04 يناير 2017 (وال)- دان المجلس الأعلى للدولة جريمة قصف مطار الجفرة المدني والذي استهدف طائرة مدنية كانت على وشك الاقلاع وعلى متنها مواطنون مدنيون .

وأعلن المجلس في بيان له رفضه لأي تصعيد يعمق جراح الوطن ، ويهدد حياة المواطنين الأمنين وسلامة الطيران المدني للخطر .

وطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الحاسمة ، ومواقف واضحة لإدانة هذه التصرفات وتجريمها .

وقال المجلس في بيانه انه \" في الوقت الذي يسعى فيه لرأب الصدع والانفتاح على كافة المبادرات بغية توسيع دائرة الاتفاق السياسي ليشمل الأطراف كافة بهدف الوصول إلى توافق يخدم مصلحة الوطن في المرحلة الحالية نتفاجأ بخبر مؤلم عن جريمة حرب كاملة الأركان أستهدف منفذوها طائرة كانت على وشك الإقلاع وهي تقل مواطنين مدنيين في مطار الجفرة المدني مما تسبب في مقتل مواطن وجرح ثمانية أخرين ، تم عن سبق إصرار وترصد بتكرار يؤكد النية الحقيقة للمنفذين التابعين لما يسمى قوات الكرامة لإحداث أكبر عدد من الإصابات \".



...( وال )...