إصابة 10 أشخاص من بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار بشمال غرب باكستان .

إسلام آباد 4 يناير 2017 ( وال ) - أصيب 10 أشخاص على الأقل من بينهم أربعة من عناصر الشرطة إثر انفجار قنبلة قرب سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان شمال غربي باكستان اليوم الأربعاء. وذكرت مصادر اعلامية أن سيارة الشرطة كانت في دوريتها الروتينية عندما استهدفتها قنبلة على جانب الطريق على طريق بانو بمنطقة ديرا إسماعيل خان في مقاطعة خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد. وأضافت المصادر أن بعض المسلحين المجهولين فجروا القنبلة بجهاز تحكم من عن بعد ولاذوا بالفرار. ووقع الانفجار بالقرب من محطة حافلات وكان من ضمن المصابين أيضا الركاب الذين كانوا ينتظرون حافلاتهم بالمحطة. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منطقة ديرا إسماعيل خان. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.