بكين تؤكد أن جهودها من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لا لبس فيها.

بكين 4 يناير 2017 ( وال ) - أكدت الصين أمس الثلاثاء أن جهودها من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لا لبس فيها وواضحة للجميع داعية كل الأطراف المعنية بالملف إلى تفادي كل ما من شأنه أن يؤجج حدة التوتر القائم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ أن الصين ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومصرة على الحفاظ على السلام والاستقرار هناك وحل القضية عبر الحوار والمفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "سياسات الصين حيال شبه الجزيرة الكورية واضحة ومستمرة". وأضاف أن "جهود الصين واضحة للجميع بشأن تلك القضية" معربا عن أمله في أن "تكف الأطراف الفاعلة ذات الصلة بتجنب التصريحات والتصرفات التي يمكن أن تعمل على تصعيد التوتر والعودة إلى مسار الحوار في أقرب وقت ممكن".