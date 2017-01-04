الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيد في قطاع غزة .

غزة 4 يناير 2017 ( وال) - استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد في بحر رفح جنوب قطاع غزة. وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد في تقرير أصدره مساء أمس الثلاثاء أنه وثق خلال الشهر الماضي وقوع 18 حادثة إطلاق نار من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية أدت إلى إصابة أربعة صيادين وإلحاق أضرار بقارب صيد. كما اشار الى مطاردة الزوارق البحرية الإسرائيلية لقوارب الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة واعتقال 8 صيادين من بينهم طفل واحتجاز 3 قوارب صيد. وفي رفح أيضا استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين شرقي المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت النار صوب المنازل وأطلقت قنابل إنارة في المكان ودخلت مسافة قليلة داخل الخط الفاصل ترافقها كلاب بوليسية.