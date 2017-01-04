غوانتانامو: ترامب يعرب عن معارضته لأي عملية نقل جديدة للمعتقلين.

واشنطن 4 يناير 2017 ( وال) - أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن معارضته لأي عملية نقل جديدة للمعتقلين من قبل إدارة باراك أوباما من سجن غوانتانامو إلى بلدان أخرى. وقال ترامب "لا ينبغي إجراء أي عملية نقل أخرى من غوانتنامو" محذرا من أن هناك أفرادا "خطيرين لا ينبغي أن يعودوا إلى ساحة المعركة." وجاءت تصريحات الرئيس المنتخب في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة أوباما أواخر ديسمبرالماضي أنها بصدد دراسة عملية نقل نحو عشرين سجينامن هذا المعتقل الموجود في كوبا نحو بلدان أخرى. ويوجد حاليا بمعتقل غوانتانامو 59 سجينا مقابل 242 الذين كانوا فيه لدى وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض. ...( وال ) ...