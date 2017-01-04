تأجيل لقاء الاتحاد والأهلي ط والوحدة والأولمبي إلى حين انتهاء بطولة الدوري .

طرابلس 04 يناير 2017 (وال)- أجلت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة ، منافسات الكأس بالنسبة للمنطقة الغربية عقب انتهاء نهائيات ليبيا ، والتي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري في بنغازي ؛ حيث سيلتقي فريق الاتحاد نظيره الأهلي طرابلس في أقوى منافسات الجولة ، فيما يقابل فريق الوحدة منافسه الأولمبي للتأهل ، واللذان ترشحا على حساب الإشعاع والنصر زليتن على التوالي بالانسحاب . ( وال )