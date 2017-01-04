سيول تتعهد بمواصلة سياسة الضغط والعقوبات على بيونغ يانغ في 2017.

سيول 4 يناير 2017 (وال)- تعهدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولةعن الشؤون بين الكوريتين اليوم الأربعاء بمواصلة سياسة الضغط والعقوبات على كوريا الديمقراطية في 2017. وقالت الوزارة في تقريرها السنوي "إنها ستحافظ على سياستها المتشددة من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحداث تغيير مناسب في الجارة الشمالية". وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها إزاء القضية النووية لبيونغ يانغ التي كثفت من إجراء الاختبارات النووية في العقد الماضي إبان إدارتي لي ميونغ باك وبارك كيون هيه. والتزم الرئيسان المحافظان بما يسمى بالصبر الاستراتيحي وعرض الحوار المشروط مع بيونغ يانغ. وخلال الإنسداد المستمرمنذ عقد دفعت بيونغ يانغ قدراتها الصاروخية والنووية بوتيرة سريعة. وأجرت بيونغ يانغ ثاني وثالث تجاربها النووية في مايو عام 2009 وفبرايرعام 2013 على الترتيب إبان إدارة لي ميونغ باك. وأجرت اختباريها الرابع والخامس في ينايروسبتمبرالعام الماضي إبان إدارة الرئيسة المعزولة. ... (وال)...