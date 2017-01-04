البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية.

أنقرة 4 يناير2017 ( وال) - قرر البرلمان التركي الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية بدءا من 19 يناير الجاري. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن رئاسة البرلمان التركي تسلمت قبل جلسة التصويت مذكرة تتضمن طلب مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية. وكان البرلمان التركي وافق في التاسع عشر من شهر أكتوبر الماضي على تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية وذلك بعد أن صادق قبلها بثلاثة أشهر على مذكرة مماثلة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو الماضي. ...( وال ) ...