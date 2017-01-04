الشرطة الامريكية تلقي القبض على نشطا ء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل .

واشنطن 4 يناير 2017 ... وال ... اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السناتور جيف سيشنز أمس الثلاثاء احتجاجا على ترشيحه لمنصب وزير العدل.

وحسب وكالة رويترز للانباء اليوم فأن أعضاء الرابطة الوطنية للنهوض بحقوق الملونين تعهدوا بالاعتصام في مكتب سيشنز في موبايل بولاية ألاباما إلى أن ينسحب المشرع الجمهوري المحافظ من الترشح أو يتم القبض عليهم.

وفي نهاية الأمر قالت المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية على تويتر إن كورنيل بروكس الرئيس والرئيس التنفيذي للرابطة وستيفن جرين مدير قسم الشباب فيها كانا ضمن من ألقي القبض عليهم.

وقال موقع أل دوت كوم الإخباري المحلي إن من بين المحتجين الأربعة الآخرين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بينارد سيميلتون رئيس مؤتمر الرابطة في ألاباما وديفون كروفورد من منظمة هيومانيتي إن أكشن.

يشار إلى أن سينشنز \"70 عاما له تاريخ حافل بالواقف المثيرة للجدل بشأن الاعراق والهجرة واصلاح نظام العدالة الجنائية .

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