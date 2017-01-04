الشرطة الامريكية تلقي القبض على نشطا ء يحتجون على مرشح ترامب لوزارة العدل .
الأربعاء ، 04- 01- 2017 - 08:51:00
واشنطن 4 يناير 2017 ... وال ... اعتقلت الشرطة في ولاية ألاباما الأمريكية ستة نشطاء أمريكيين من أصول أفريقية مدافعين عن الحقوق المدنية نظموا اعتصاما في مكتب السناتور جيف سيشنز أمس الثلاثاء احتجاجا على ترشيحه لمنصب وزير العدل.\n وحسب وكالة رويترز للانباء اليوم فأن أعضاء الرابطة الوطنية للنهوض بحقوق الملونين تعهدوا بالاعتصام في مكتب سيشنز في موبايل بولاية ألاباما إلى أن ينسحب المشرع الجمهوري المحافظ من الترشح أو يتم القبض عليهم.\nوفي نهاية الأمر قالت المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية على تويتر إن كورنيل بروكس الرئيس والرئيس التنفيذي للرابطة وستيفن جرين مدير قسم الشباب فيها كانا ضمن من ألقي القبض عليهم.\nوقال موقع أل دوت كوم الإخباري المحلي إن من بين المحتجين الأربعة الآخرين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بينارد سيميلتون رئيس مؤتمر الرابطة في ألاباما وديفون كروفورد من منظمة هيومانيتي إن أكشن.\nيشار إلى أن سينشنز \"70 عاما له تاريخ حافل بالواقف المثيرة للجدل بشأن الاعراق والهجرة واصلاح نظام العدالة الجنائية .\n... وال ... \n\n