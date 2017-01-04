منظمة المرأة العربية: المرأة العربية أثبتت قدرتها على الثبات أمام الظروف العصيبة التي تعيشها المنطقة .

القاهرة 04 يناير 2017 ( وال ) - أكدت منظمة المرأة العربية أن المرأة العربية أثبتت قدرتها على الثبات أمام الظروف العصيبة في الفترة الحالية التي تعيشها المنطقة العربية من النزاعات والصراعات كانت المرأة فيها الأكثر تضررا بسبب العنف والنزوح والتهجير . وإستنادا إلى ذلك ، إهتمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية بإصدار إستراتيجية إقليمية " لحماية المرأة العربية : الأمن والسلام " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة . وهدفت الإستراتيجية إلى ضمان المرأة العربية لحقها في الحماية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي في وقت النزاعات المسلحة وحصولها على حقوقها دون تمييز ، كما هدفت الاستراتيجية إلى وضع إطار عربي عام يعمل على إيجاد بيئة تتعامل مع النوع الإجتماعي بشكل إيجابي من خلال تحفيز سائر الجهات العربية ذات العلاقة وصانعي القرار على المستوى الوطني والعربي لحماية المرأة من جميع أشكال العنف. وقد تضمنت الإستراتيجية عدة مراحل هي الأمن والإستقرار والمرأة في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ، وتقوم الإستراتيجية على أساس تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ورسم السياسات وتمكين المرأة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مراحل الاستقرار واشراكها في مفاوضات و حل النزاعات وبناء السلام والحفاظ عليه ، بالاضافة إلى مشاركتها في تطبيق اتفاقيات ومبادرات السلام على المستوى العربي ومشاركتها في إعادة الاعمار . كما تقوم الإستراتيجية على تطوير خطط العمل الوطنية المناهضة للعنف ضد المرأة ورفع الوعي بحقوق المرأة ورصد واقع النساء في مناطق النزاعات المسلحة وربطها ببرامج التدخل والإغاثة وبرامج مواجهة الأثار النفسية والمادية والإجتماعية والإقتصادية الناجمة عن النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات القانونية للنساء الاتي تعرضن للعنف وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المرأة من العنف وإيجاد خدمات صحية و إجتماعية وقانونية للنساء المعنفات. ودعت منظمة المرأة العربية - الدول العربية جميعها بالتفاعل لتنفيذ الاستراتيجية حتى نحقق الطموح في اشراك المرأة في صنع القرار في الامن والسلام . ( وال )