جمعية صلاح الدين الثانوية الخيرية بترهونة توزع مساعدات مالية للأسر المحتاجة .

ترهونة 04 يناير 2017 ( وال ) - قامت جمعية صلاح الدين الثانوية الخيرية إحدى مؤسسات المجتمع المدني بترهونة أمس الثلاثاء بزيارة لعدد من الأسر المحتاجة بالمدينة وتقديم مساعدات مالية لهذه الأسر . وأوضح السيد " معمر سلطان " مدير مدرسة صلاح الدين الثانوية بأن هذه الجمعية قد تم تأسيسها مؤخرا من قبل طلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الثانوية تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة بترهونة . وأشار " سلطان " إلى أن إدارة الثانوية بصدد تنظيم مسابقة منهجية على مستوى السنوات الدراسية بالثانوية وكذلك إقامة اجتماع موسع لمجلس الأباء لمناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بسير العملية التعليمية داخل الثانوية . ...(وال ترهونة)...