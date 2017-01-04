إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله 4 يناير2017 (وال) - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء امس الثلاثاء في حي "الألمانية" بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا عسكريا في الحي وتحديدا على الشارع الرابط مع قرى شرق جنين ، مما أدى الى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا عمره (15 عاما) عقب اندلاع مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية. .. ( وال ) ..