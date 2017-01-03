تحديد الخميس القادم موعدا لانتخابات الاتحاد الليبي لألعاب القوى.

طرابلس 03 يناير 2017 (وال) - حدد الاتحاد الليبي لألعاب القوى الخميس القادم موعداً لإجراء انتخابات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية . وأوضح الاتحاد أن الجلسة الأولى لانتخابات أعضاء الجمعية العمومية ستجرى صباح الخميس بفندق كورنيثيا، تليها جلسة ثانية تخصص لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيدي لاتحاد ألعاب القوى .