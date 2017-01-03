مدير الخدمات الصحية بسرت يتفقد حجم الأضرار بمجمع العيادات المركزي.

سرت 03 يناير 2017 (وال)- قام مدير ادارة الخدمات الصحية بسرت الدكتور خليفة عبدالفتاح بزيارة تفقدية لمجمع عيادات سرت المركزي، اليوم الثلاثاء، اطلع خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالمجمع جراء الحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم "داعش" الأشهر الماضية. وقال مدير ادارة الخدمات الصحية لمراسل وكالة الأنباء الليبية، إن المجمع يحتاج إلى صيانة عاجلة للمبنى جراء الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى توفير المعدات والأجهزة الطبية التى نهبت أو خرّبت خلال الفترة التي كان يسيطر فيها التنظيم الإرهابي على المدينة. يشار إلى أن مجمع العيادات المركزي يضم غرفة عمليات جراحية وصيدلية مركزية ومخازن أدوية واقسام للتحاليل والمختبرات الطبية وقسم للتصوير الاشعاعىوعيادات لمختلف التخصصات الطبية. .. (وال-سرت) ..