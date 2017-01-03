المصرف المركزي ينفي تهريب سبائك ذهبية وعملات صعبة إلى الخارج.

طرابلس 03 يناير2017 ( وال ) - نفى مصرف ليبيا المركزي، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن عثور السلطات التركية على كميات من السبائك الذهبية والعملات الصعبة مهربة من المصرف في تركيا. وأكد المصرف في بيان له، الإثنين، أن الثروات الوطنية النقدية والعينية الموجودة بحوزته مؤتمن عليها ومصانة من كل عبث، ولا تستخدم إلا فيما تحدده القوانين وتضبطه الإجراءات وتقع تحت رقابة الدولة والرأي العام. ودعا المصرف المركزي في بيانه المواطنين إلى عدم الاستماع للشائعات التي قال إنها تستهدف ضرب المؤسسات الوطنية السيادية للدولة الليبية. ... ( وال )..