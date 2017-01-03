مدير منفذ راس اجدير: وثيقة التفاهم على فتح المنفذ غير قانونية.

راس اجدير 3 يناير 2016 (وال) - أكد مدير معبر راس اجدير الحدودي العقيد " محمد جرافة" ان المنفذ يعمل بصورة طبيعية في الجانبين الليبي والتونسي . وقال العقيد " جرافة " في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن المنفذ ليس مغلقا من قبل السلطات الرسمية في البلدين، موضحا أن معتصمين في مدينة بنقردان التونسية يمنعون دخول المسافرين الليبيين وشاحنات نقل البضائع إلى تونس . وأوضح أن المعتصمين يشترطون لانهاء اعتصامهم السماح لهم بإدخال السلع والبضائع والمحروقات الليبية دون دفع رسوم جمركية، مبينا أن تلك الشروط مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين السلطات الرسمية في البلدين . كما أكد العقيد جرافة أن وثيقة التفاهم لفتح المعبر الموقعة بين لجنة بلديات الساحل الغربي وممثلين عن أهالي بنقردان التونسية في مدينة الزاوية، غير قانونية، ولن يعتد بها لأنها لم تصدر من الجهات الرسمية الليبية المختصة . ودعا " جرافة" الجهات المعنية في البلدين إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم حركة المسافرين والتبادل التجاري وفقا لمقتضيات المصلحة المشتركة. ..(وال)..