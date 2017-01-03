السلطات الهندية تعزز الاجراءات الأمنية لمراقبة حدودها مع بنغلاديش.

نيودلهي 3 يناير 2017 (وال) - قررت السلطات الهندية اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الأمنية بهدف مراقبة حدودها مع جارتها الشرقية بنغلاديش والعمل على سد الثغرات التي تمكن المجموعات الإرهابية من التسلل إلى داخل البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء عن مسؤول كبير في قوات حرس الحدود الهندية قوله إن "السلطات الأمنية ستعمل على تركيب أجهزة استشعار ذكية وتثبيت جدران تعمل بالليزر على طول الحدود الهندية البنغالية لاسيما في منطقة المستنقعات النهرية التي يسهل التسلل إليها من قبل المجموعات الإرهابية" . وأضاف المسؤول أن "هذه التدابير سينطلق العمل بها في إطار تجريبي خلال المرحلة الأولى في مناطق تابعة لولاية (البنغال الغربية) الهندية بمجرد استيفاء إجراءات قدوم تلك الأجهزة الأمنية المتطورة" التي ستعمل على بسط السيطرة الأمنية على بعض الأجزاء من الحدود التي لا يمكن إقامة سياج من الأسلاك الشائكة حولها بسبب التضاريس الجبلية الوعرة وكثرة المستنقعات النهرية . وأشار المصدر ذاته إلى أن أجهزة الاستشعار الذكية التي سيتم رصدها من خلال الأقمار الصناعية لديها القدرة كذلك على العمل في الحالات الجوية السيئة مثل الضباب والتساقطات الموسمية الغزيرة . وكان رئيس قوات حرس الحدود الهندية كي كي شارما الذي قام رفقة عدد من كبار المسؤولين بزيارة تفقدية لتلك المناطق الحدودية مع بنغلاديش أكد أن "هذه الأجهزة المتطورة ستكون مفيدة جدا .. لقد مكنت سابقا من إحباط العديد من محاولات التسلل على الخط الفاصل في إقليم كشمير" . وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين الهند وبنغلاديش تمتد على مسافة تبلغ 4096 كيلومتر منها 2216 كلم تقع ضمن المجال الترابي لولاية البنغال الغربية.