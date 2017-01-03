مقتل أكثر من 50 سجينا في أعمال شغب بأحد سجون البرازيل.

ريو دي جانيرو 2 يناير 2017 (وال) - قالت الشرطة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن أكثر من 50 سجينا قتلوا في أعمال شغب وقعت بأحد السجون في ولاية الأمازون. وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أن "الاضطرابات وقعت مساء أمس الأحد وانتهت صباح اليوم الثلاثاء بعد أن استسلم جميع السجناء وسلموا أسلحتهم وأطلقوا سراح 12 حارسا أمنيا على الأقل كانوا قد احتجزوهم كرهائن خلال أعمال الشغب. وقال مسؤول بالشرطة إن أعمال الشغب "بدأت عقب شجار وقع بين عصابتين متنافستين داخل السجن"، مضيفا أن "عددا من نزلاء السجن تمكنوا من الهروب." وتعد البرازيل رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد المساجين حيث يوجد ما يقرب من 600 ألف سجين هناك. ويشكل هذا العدد الكبير من السجناء مشكلة خطيرة و"جدية" على المكون المجتمعي بالبرازيل. وعادة ما يسفر وجود عصابات متنافسة داخل السجون عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان 25 سجينا على الأقل قد قتلوا في أكتوبر الماضي في أعمال شغب داخل سجن في ولاية /رورايما/ التي تقع في الجزء الشمالي من البرازيل.