البرلمان التركي سيناقش تمديد حالة الطوارئ (رئيس الوزراء).

أنقرة 3 يناير 2017 (وال) - قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء أن البرلمان سيناقش خلال الأسبوع الحالي تمديد حالة الطوارئ. وأوضح رئيس الوزراء التركي في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام البرلمان أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى. وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بمصادقة برلمانية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف شهر يوليو الماضي وأعلن وقتها الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد.