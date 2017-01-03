مقتل ما يقارب 7 آلاف مدني في العراق عام 2016 (الأمم المتحدة).

نيويورك (الأمم المتحدة) 3 يناير 2017 (وال) - لقي 6878 مدني مصرعهم في أعمال العنف التي شهدتها العراق خلال العام 2016, حسبما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الثلاثاء. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للبعثة, أوضحت فيه أنه "لا توجد لديها أية معلومات متعلقة بالضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق المعارك العسكرية أو الذين توفوا بسبب عدم وجود مساعدات طبية وأدوية ومواد غذائية". وأشارت البعثة إلى مقتل 386 عراقيا مصرعهم وأصيب 1066 آخرون في أعمال عنف وتفجيرات خلال شهر ديسمبر الماضي. ووفقا للبعثة فإن العام الماضي كان بمثابة عام فارق في حرب العراق على الإرهاب, حيث توالت انتصارات الجيش العراقي المدعوم من التحالف الدولي على التنظيم الإرهابي في أكثر من معقل.